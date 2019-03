03.03.2019, 13:24 Uhr

Rimparer Faschingszug: Aggressive Besucher greifen Sanitäter an

Beim Faschingszug in Rimpar am Samstag hatten die Sanitäter des Roten Kreuzes Probleme mit aggressiven Besuchern. Die Einsatzkräfte wurden beschimpft, bedroht und sogar tätlich angegriffen - das beklagt das Bayerische Rote Kreuz in Würzburg.