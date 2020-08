Rimbacher Freibad: Biber in Schwimmbecken festgesessen

In dem seit 2012 stillgelegten Freibad in Rimbach, im Landkreis Cham, hat am Montag (27.07.20) ein Wanderer in einem leeren Schwimmbecken einen Biber gefunden. Wahrscheinlich war das Tier in den leeren Poolen gefallen.

Schwacher, schwer schnaufender Biber

Wie Rimbachs Bürgermeister Heinz Niedermayer am Donnerstag dem BR erzählte, informierte der Wanderer die Gemeinde über einen "schwachen und schwer schnaufenden Biber im Becken". Vermutlich war das Tier in das Becken gefallen, so Niedermayer.

Biber war ganz ausgetrocknet

Mit dem Geschäftsleiter der Gemeindeverwaltung Christian Wingenfeld habe er sich anschließend auf den Weg zu dem Tier gemacht. "Da haben wir dann schnell gemerkt, dass es dem Biber gar nicht gut geht und er durch die viele Sonne ganz ausgetrocknet ist", so Niedermayer. Laut Christian Wingenfeld spritzten sie den Biber zunächst mit ein wenig Wasser ab, um zu sehen ob er reagiert. "Als er dann reagiert hat und sich von der prallen Sonne langsam auf den Weg in den Schatten im Becken gemacht hat, da wussten wir, dass es ihm eindeutig nicht mehr so gut geht", berichtet Wingenfeld.

Biber wurde an nahegelegenem Bach ausgesetzt

Daraufhin verständigten sie den Bauhof, die den Biber durch eine Gitterbox problemlos einfingen und an dem 100 Meter entfernt liegenden Kollerbach wieder ausgesetzten. Heinz Niedermayer: "Da hat man richtig gemerkt, dass er wieder aufgegangen ist und ihm das Wasser gutgetan hat. Der hat sich leider einfach in das leere Becken verirrt."

Wie lange der Biber dort festgesessen hat, ist unklar.