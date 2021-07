Riesiges Immobilien-Projekt: 700 neue Wohnungen für Bayreuth

In Bayreuth ist ein Immobilien-Projekt mit 700 neuen Wohnungen auf dem Zapf-Areal vorgestellt worden. Das Projekt soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Bayreuth entstehen. Wenn alles glatt laufe, könnten die ersten Wohnungen Ende 2024 bezugsfertig sein, bestätigte ein Unternehmenssprecher von Zapf dem BR auf Nachfrage.

Wohn- und Gewerbepark Kreuzstein: Grundsteinlegung 2022 geplant

Wie viel das Stadtquartier kosten werde, könne aktuell noch nicht gesagt werden. Mitte 2022 soll der Grundstein für den "Wohn- und Gewerbepark Kreuzstein" gelegt werden. Bis dahin müssten noch Gebäude abgerissen werden. Zapf hatte sein Werksgelände in der Nürnberger Straße bis vor Kurzem noch verpachtet.

Platz von zehn Fußballfeldern für Wohnungen und Büros

Neben gefördertem Wohnungsbau sollen auch Büroräume sowie ein Kindergarten auf dem Gelände entstehen, das mit sieben Hektar in etwa so groß ist wie zehn Fußballfelder. Zwei Hektar sollen als Grünfläche angelegt werden. Die Maximalhöhe eines Gebäudes soll 25 Meter betragen.

Zapf-Garagen: Hauptsitz in Bayreuth

Der 1904 gegründete Garagenhersteller Zapf produziert an vier Standorten in Deutschland und hat seinen Hauptsitz in Bayreuth. Den will das Unternehmen auch weiterhin auf dem Gelände in der Nürnberger Straße behalten. Früher hatte Zapf auch Fertighäuser produziert.