Riesiges Graffiti in Fürth – Stadtgeschichte in knalligen Farben

Seit einem Monat sprühen Graffitikünstler an einem 260 Quadratmeter großen Bild in Fürth. Das Graffiti ist auf der Rückseite der neuen Feuerwache am Schießanger. Es sei sehr knallig und sehr bunt geworden, sagt Martin Curi vom mit organisierenden Fanprojekt Fürth.

Die "bunte" Geschichte Fürths

Zu sehen sind historische Ereignisse in Fürth. In Anlehnung an den ersten Zug "Adler", der zwischen Nürnberg und Fürth gefahren ist, sind etwa mehrere Züge zu sehen. Abgebildet ist aber auch der Lokschuppen in Fürth und Elisabeth, ein in den 1990er-Jahren aus einem Zirkus entflohenes Flusspferd. Es entwischte im Fluss Pegnitz und konnte erst nach fast einer Woche wieder eingefangen werden. Außerdem werden auf dem Bild die jüdischen Ehrenbürger Fürths Rosenkranz und Rudolf Benario gewürdigt. Insgesamt gibt es auf dem Graffiti viele Details zu entdecken. Passend zu der Kleeblattstadt Fürth wurden viel grün, aber auch die Farben blau und lila versprüht.

Graffiti-Nachwuchs von Künstler Carlos Lorente angeleitet

Sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 27 Jahren haben das Kunstwerk umgesetzt. Sie hatten sich über eine Ausschreibung der Jugendarbeit Fürth beworben. Der Graffiti-Künstler Carlos Lorente leitete die jungen Sprüher an.

Der Stadtrat hatte 38.000 Euro für das Projekt bereit gestellt. Die Umsetzung wird vom Fanprojekt Fürth und dem Kinder- und Jugendhaus Catch Up organisiert.