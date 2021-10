Riesiger Andrang vor Clubs und Diskotheken in Nürnberg

In der ersten Nacht, in der Clubs und Diskotheken in Bayern wieder für Nachtschwärmer öffnen durften, war der Andrang vor allem in der Nürnberger Innenstadt gewaltig. Nach Angaben der Polizei hätten nahezu sämtliche Clubs die in ihren jeweiligen Hygienekonzepten genannten maximalen Besucherzahlen zu 100 Prozent ausgeschöpft.

Stundenlanges Anstehen

Vor einer größeren Diskothek in der Nürnberger Fußgängerzone seien Partygänger bereits ab 15.00 Uhr angestanden, heißt es aus der Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken. Bis Mitternacht sei die Menschenmenge dort auf mehrere Hundert Personen angewachsen. Aber auch vor anderen Clubs hätten sich längere Schlangen gebildet.