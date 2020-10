Riesige Carport-Photovoltaikanlage bei ZF in Schweinfurt

Wenn das Projekt fertig ist, wird ZF die zweitgrößte Carport-Photovoltaikanlage in Deutschland betreiben. Teile des Parkplatzes an der Ernst-Sachs-Straße werden zum großen Teil überdacht werden. Hier gibt es insgesamt 996 Parkplätze. Wie ZF vorab gegenüber dem Bayerischen Rundfunk mitteilt, sollen insgesamt fast 7.900 Photovoltaik-Module verwendet werden, die künftig auch Strom für die eigenen Werke erzeugen sollen.

Strom für den eigenen Bedarf

Die Anlage soll eine Leistung von 2,5 Megawatt haben und rechnerisch jährlich mehr als 700 Durchschnittshaushalte mit Strom versorgen können. Zudem sollen 80 Ladestationen für Elektroautos installiert werden. ZF investiert rund 3,6 Millionen Euro dafür. Mit dem Solarstrom sollen jährlich 1.250 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Photovoltaikanlagen wurden und werden noch auf Gestellen installiert. Dafür muss der Parkplatz immer wieder abschnittsweise gesperrt werden. Für die Mitarbeiter werden während der Bauzeit Alternativparkplätze angeboten.

Fertigstellung im Herbst

Mit den überdachten Photovoltaikanlagen-Parkplätzen werden künftig auch die Autos der Mitarbeiter vor Wind und Wetter geschützt. Noch in diesem Herbst sollen alle Photovoltaikmodule installiert sein und Strom liefern. "Für uns ist das ein Leuchtturm-Projekt. Die Anlage ist ein wesentlicher Baustein für die Energiewende in unserem Unternehmen. Wir nutzen diesen zu 100 Prozent ökologisch erzeugten Strom in unserem Werk, werten damit gleichzeitig bereits versiegelte Flächen auf und leisten einen wichtigen, praktischen Beitrag zur Elektromobilität," wird Hans-Jürgen Schneider, Leiter des ZF-Standorts in Schweinfurt in einer Pressemitteilung vorab zitiert.