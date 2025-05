Riesenwirbel um Schweine-Wettgrillen in Niederbayern

Eigentlich hatte der Rathaus-Chef Franz Wittmann (CSU) lediglich eine Attraktion für Einheimische und Touristen bieten wollen. In Viechtach sei zu wenig los, befand er. Seine Idee eines internationalen Wettgrillens mit der tschechischen Partnerstadt, bei dem ganze Schweine auf Spießen gegrillt werden sollten, empörte die Gruppe "Vegan in Viechtach", und schon war die Stadt bundesweit monatelang in den Schlagzeilen – noch bevor sich die erste Sau am Spieß drehte.

Auch Vegetarisches im Angebot - Söder bevorzugt Schweinefleisch

Ursprünglich hatten sich sechs Grillteams zu dem Spektakel am Samstag angemeldet. Nach Angaben von Bürgermeister Wittmann gingen aber 16 Gruppen an den Start. Darunter sei auch ein Teilnehmer, der vegetarische Speisen anbot. Am Samstagvormittag begann das Fest mit einem Weißwurstessen und der Marktplatz füllte sich rasch. Zu Mittag war das erste Grillfleisch fertig und die Besucher standen an den Ständen geduldig Schlange. Letztlich kamen mehrere tausend Besucher.

Zwischendurch schaute auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – bekannt als bekennender Fleischesser – auf dem Fest vorbei und verzehrte genüsslich eine Bratwurst- und eine Bratensemmel. Den Besuchern rief er von der Bühne aus zu: Ein Leben ohne Bratwürste sei möglich, aber nicht wirklich schön und sinnvoll. Auf der Plattform X bemühte sich Söder um versöhnliche Töne: "Natürlich gilt: Niemand ist gezwungen, Fleisch zu essen. Jeder darf essen, was er will. Aber für mich persönlich gilt: Ein gegrilltes Stück Schweinefleisch aus bayerischer Herkunft ist einfach unschlagbar."