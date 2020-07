Riesenrad und Schmankerl: "Sommer in der Stadt" startet

Noch sieht es recht verschlafen aus: Das Riesenrad am Königsplatz dreht ein paar Proberunden. Einige Schausteller treffen am Kinderkarussell die letzten Vorbereitungen. Vereinzelte Familien schlendern über das Gelände und inspizieren schon mal die vier Fahrgeschäfte. Sogar der Duft von gebrannten Mandeln liegt bereits in der Luft - immerhin ein kleines bisschen Wiesn-Feeling. Am Freitag will Oberbürgermeister Dieter Reiter das Riesenrad taufen und damit den "Sommer in der Stadt" offiziell eröffnen.

Keine Ersatzwiesn, aber eine Chance für die Schausteller

Nein, es soll keine Ersatzwiesn werden - das war Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner schon im Mai wichtig, zu betonen. Die Wiesn sei einzigartig und deshalb habe der "Sommer in der Stadt" nichts mit dem Oktoberfest zu tun. Weil die Wiesn wegen der Corona-Pandemie heuer ausfallen muss, hatte das Wirtschaftsreferat ein Konzept erarbeitet: Schausteller und Standlbetreiber sollen die Chance bekommen, heuer wenigstens ein bisschen Geld einzunehmen. Zudem verbringen in diesem Jahr viele Familien die Sommerferien daheim.

"Sommer in der Stadt" bis zum Ende der Sommerferien

Mit großer Mehrheit hatte der Stadtrat Mitte Mai deshalb dafür gestimmt, Fahrgeschäfte und Standl dezentral an verschiedenen Plätzen in der Stadt aufzustellen - der "Sommer in der Stadt". Gut zwei Monate später ist es nun soweit. Nach jetzigem Stand soll das Event die gesamten Sommerferien stattfinden.

Damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, sollen auf jedem Platz nur eine Handvoll Fahrgeschäfte und Standl stehen, so wie am Königsplatz.