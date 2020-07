Riesenrad am Hauptmarkt: Nürnberg feiert dezentrales Volksfest

Fahrgeschäfte und Gastronomie in der Nürnberger Innenstadt verteilt

Der Süddeutsche Schaustellerverband und die Stadtverwaltung haben gemeinsam ein Konzept erarbeitet, wie Fahrgeschäfte und Gastronomieangebote in der Innenstadt verteilt werden können. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagte bei der Vorstellung, es sei ein familienfreundliches Fest entstanden. "Es lohnt sich, in Nürnberg zu bleiben, man muss nicht wegfliegen", so König.

Schausteller: Aus der Winterpause in die Krise

Lorenz Kalb vom Süddeutschen Schaustellerverband begrüßte die Idee eines Ersatz-Volksfestes in der Innenstadt. Kalb sagte, die Sommertage seien ein Versuch, die jahrhundertealte Volksfesttradition zu erhalten. Viele Betriebe seien aus der Winterpause direkt in die Krise gekommen und hätten monatelang keine Einnahmen gehabt. "Es war eine lange Zeit der Entbehrungen", so Kalb. In vielen Städten in Bayern finden, ähnlich wie in Nürnberg, Ersatz-Feste statt, um die Schausteller zu unterstützen.

Auch Einzelhandel tut Ersatz-Volksfest gut

Auch dem Einzelhandel tut der Volksfest-Ersatz gut, meint Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU): "Von den Nürnberger Sommertagen profitieren nicht nur die Schausteller, sondern die gesamte Innenstadt", so Fraas. Das Nürnberger Volksfest findet normalerweise zwei Mal im Jahr, im Frühling und im Herbst, auf dem Volksfestplatz am Dokuzentrum Reichsparteitagsgelände statt.