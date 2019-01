26.01.2019, 08:08 Uhr

Riesenholzkugel am Steinberger See jetzt für Besucher offen

Neue Touristenattraktion in der Oberpfalz: Am Steinberger See im Landkreis Schwandorf ist die laut Betreiber weltweit größte Erlebnisholzkugel ab jetzt für Besucher offen. Der Bau zog sich über ein Jahr hin.