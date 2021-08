Riesen-Server: Millionen-Investition in Gunzenhausen geplant

Server für Zigtausend Webseiten und sicheren Speicherplatz für Daten bietet das Unternehmen Hetzner Online aus Gunzenhausen an. Es gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Internetunternehmen in Deutschland. In Nürnberg, Falkenstein in Sachsen und Helsinki hat die Firma in den letzten Jahren riesige eigene Rechenzentren gebaut, darin befinden sich mehr als 250.000 Server, so das Unternehmen.

Erweiterung am Standort Gunzenhausen gewünscht

Nun will sich Hetzner Online am Stammsitz in Gunzenhausen vergrößern. Bisher seien hier mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hauptsächlich Verwaltung und Software-Entwicklung untergebracht, heißt es. In einem ersten Bauabschnitt sollen vier Rechenzentren gebaut werden, dies entspreche einem Investment von etwa 20 Millionen Euro. Direkt angrenzend sei ein Solarpark zur Stromgewinnung geplant. "Wir würden uns freuen, wenn wir eine passende Fläche in Gunzenhausen finden könnten", sagte Daniel Biller, der Projektleiter für die Standortsuche. Man habe gerade erst mit der Standortsuche begonnen.

Ackerfläche im Westen der Stadt als möglicher Standort

Als möglicher Standort kommt eine 50 Hektar große Ackerfläche im Westen der Stadt infrage. Sie befindet sich zwischen der Bundesstraße 13 und Bahngleisen, direkt angrenzend an ein Umspannwerk. "Die Stromversorgung sollte durch ein bestehendes Umspannwerk oder eine 110kV Stromleitung gesichert sein", heißt es aus dem Unternehmen. 23 Grundstückbesitzer wurden bereits gefragt, ob sie ihre Flächen zwischen den Ortsteilen Unterwurmbach und Aha verkaufen würden.

Ökostrom für Tausende Server

Die Rechenzentren müssen kontinuierlich gekühlt werden. Daher haben sie einen enormen Bedarf an Strom. Das Unternehmen will deswegen direkt an das Rechenzentren angrenzend Solarstrom produzieren. Zwei Drittel der Fläche sind für Photovoltaik-Anlagen vorgesehen. Hetzner Online verwendet nach eigenen Angaben ausschließlich Strom aus regenerativen Quellen für seine Infrastruktur.

Anwohner sind verunsichert – Bürgermeister befürwortet die Pläne

In der angrenzenden Ortschaft Unterwurmbach haben sich die Pläne inzwischen herumgesprochen. Dass Grundstücksbesitzer vorab eingeladen wurden, verunsichert Anwohner. "Wir haben Bedenken, dass das heimlich gemacht wird", sagte ein Anwohner BR24. Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz unterstützt hingegen die Pläne. "Dies würde die Stadt Gunzenhausen weiter deutlich voranbringen", meint er.

200 neue Arbeitsplätze könnten entstehen

Bei der Standortsuche will sich das Unternehmen nicht nur auf Gunzenhausen beschränken. Man sei mit anderen Gemeinden im Gespräch und suche im Umkreis von rund 50 Kilometern rund um Gunzenhausen, so der Sprecher. Im Endausbau könnten an einem möglichen neuen Standort bis zu 200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, so der Projektleiter. Insgesamt beschäftigt die Hetzner Gruppe derzeit nach eigenen Angaben rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.