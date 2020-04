11.04.2020, 14:49 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Riesen-Ostereier schmücken Burghausen

Jedes Jahr um die Osterzeit sind in Burghausen bunte Riesen-Ostereier sowohl in Alt- als auch Neustadt verteilt. Normalerweise lädt die Stadt am Osterwochenende zu einer "Riesen-Ostereiersuche" ein. Die ist in Corona-Zeiten abgesagt.