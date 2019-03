27.03.2019, 13:11 Uhr

Riesen-Graffito gegen Abschiebung an Würzburger Weinbergmauer

Am berühmten Würzburger Weinberg "Stein" sorgt ein riesiger Graffito-Schriftzug an einer Natursteinmauer für Aufregung. "Abschiebung = Mord" steht in großen gesprühten Lettern an der Mauer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.