Getöteter Fußgänger in Riekofen – Polizei beschlagnahmt Auto

Bei den Ermittlungen zu einem unbekannten Unfallfahrer, der im Herbst einen 24-Jährigen im Landkreis Regensburg getötet haben soll, hat die Polizei jetzt ein Auto beschlagnahmt. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz BR24 auf Anfrage mitteilt, soll das Auto aus dem Landkreis Straubing-Bogen stammen. Ob es sich dabei um das Tatfahrzeug handelt, müssen Untersuchungen nun klären.

Unfallauto? Polizei hält sich noch bedeckt

Wie lange die Ermittlungen zu dem verdächtigen Auto in etwa dauern werden, dazu wollte die Polizei keine Angaben machen. Ebenfalls unklar ist, wie die Ermittler auf das Fahrzeug aufmerksam wurden. Laut Polizei wurde es bereits am 10. Januar sichergestellt. Festnahmen in diesem Zusammenhang gab die Polizei nicht bekannt.

Mitte Dezember war der Fokus der Ermittler auf dem Fahrzeugtyp "Geländewagen mit offener Ladefläche" gelegen. Das Fahrzeug müsste laut Polizei nach der Tat "deutliche Beschädigungen" aufgewiesen haben: am rechten Kotflügel, dem Stoßfänger, der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Womöglich wurden laut Polizei auch die Beifahrertüre sowie der rechte Außenspiegel beschädigt. Ob das nun beschlagnahmte Fahrzeug ein Geländewagen mit derlei Schäden ist, hat die Polizei nicht mitgeteilt.

Umfangreiche Ermittlungen, um Fahrerflüchtigen aufzuspüren

Nach dem tödlichen Unfall Anfang September 2024 wurde von der Polizeiinspektion Wörth an der Donau die Ermittlergruppe "BAO Unfallflucht" eingerichtet. Sie wird von der Verkehrspolizei Regensburg unterstützt.

Die aufwendigen Ermittlungen dauern mittlerweile fünf Monate an. Von der Polizei wurden seitdem etliche Spuren verfolgt, wie es heißt: Ermittler nahmen Videoaufzeichnungen von Straßen, Werkstätten und Tankstellen in Augenschein. Sie gingen zahlreichen Hinweisen zu einem möglichen Tatfahrzeug und dem gesuchten Fahrer nach, es gab Durchsuchungen. Etliche Befragungen wurden durchgeführt, Mobilfunkdaten ausgewertet.

Die Polizei verteilte außerdem Plakate, auf denen sie um Mithilfe in dem Fall bat. Zwischenzeitlich lobte eine Privatperson eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus, wenn Zeugen Hinweise zur Ergreifung des Täters oder der Täterin liefern.

24-jähriger Fußgänger starb an der Unfallstelle

Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Straubing-Bogen war am 4. September vergangenen Jahres in der Nacht auf der Staatsstraße 2146 zwischen Sünching und Riekofen zu Fuß unterwegs, als er von einem unbekannten Auto erfasst wurde. Er starb noch an der Unfallstelle. Der gesuchte Fahrer ließ den Mann liegen, ohne Hilfe zu holen, und entfernte sich vom Unfallort.