Riedenburg: Pilotprojekt bienenfreundlicher Wald

Wenn Waldbesitzer aufforsten, können sie einiges für die Bienen tun. Zu sehen ist das am Pilotprojekt Bienenwald bei Riedenburg. An einer zwei Jahre alten Aufforstungsfläche wird zum Beispiel ganz absichtlich nicht gemäht: Das Gras steht so hoch, dass nur die Wipfel der jungen Bäumchen hervorspitzen. Das ist praktizierter Naturschutz: Denn Himbeere, Springkraut, Weidenröschen und was sonst noch zwischen den Jung­bäumen hochkommt, bieten Nahrung und Unterschlupf für Insekten. Die Bäume profitieren ebenfalls davon. "Die Pflanze liebt es, wenn sie ein bisschen im Schatten drin steht," sagt Revierförster Hubert Beslmeisl. "Bei dieser Wärme, die wir momentan haben, bei dieser Sonneneinstrahlung, wenn da Gras da ist und die Pflanzen noch beschatten, ist das auf jeden Fall von Vorteil für die Pflanzen."

Im Bienenwald wird nur gemäht, wenn das Gras den Bestand zu überwachsen droht, aber auch dann nicht die ganze Fläche, sondern nur rund um die Bäumchen herum.

Nur Gehölze mit Pollen und Nektar

Ein weiterer Baustein des Bienenwald­konzepts sind die Gehölze selbst. Von den Sträuchern im Randbereich über die kleineren Bäume zweiter Ordnung bis hin zu den Baumriesen erster Ordnung wurden ausschließlich Arten gewählt, die Pollen und Nektar produzieren: Hasel und Weide blühen im Februar, Wildbirne, Wildapfel, Ahorn und Vogelkirsche ab April, und das Schlusslicht bilden im Juni Linde und Esskastanie. Bis auf die Ess­kastanie sind alle Arten heimisch. "Die Esskastanie bereichert das Baumartenportfolio für das zukünftige Klima," erklärt Beslmeisl. "Sie kommt aus einem trockenwarmen Bereich, liefert hervorragend Tracht und Nektar für die Insekten, ist ein wunderbares Stammholz, lässt sich gut verwerten, und mit der Frucht kann der Waldbesitzer auch Geld verdienen."

Je mehr Waldrand desto besser

Weil ein langer und breiter Waldrand mit vielen Blumen und Sträuchern Bäume und Waldboden vor Wind und zu viel Sonne schützt, hat die Aufforstung im Riedenburger Bienenwald eine Einbuchtung nach innen, damit der Waldrand ein Stück länger wird. Außerdem sind zwischen Weg und Wald nicht wie vorgeschrieben zwei Meter Krautsaum angelegt, sondern doppelt soviel. Auf diesem Streifen darf wachsen, was wachsen will. Das bietet auch Lebensraum und Nahrung für unzählige Insektenarten. Und die haben die Flächen sofort summend und zirpend angenommen.

Bienenwald bisher einzigartig

Der Riedenburger Bienenwald ist in Bayern bisher einzigartig; und die Idee, bei der Waldbewirtschaftung auch an Pollen- und Nektarkonsumenten zu denken, ist vollkommen neu. Das wird noch nicht einmal an jeder Hochschule gelehrt. "Schirmarten wie der Hirschkäfer, wie man denen Habitat und Struktur schafft, das ist das, was wir gelernt haben," sagt Christopher Denkinger, Hochschulabsolvent und Forstdienstanwärter. "Biene, Pollen, Nektar als Faktor zu sehen bei einer Maßnahme oder Wiederaufforstung, das haben wir nicht gelernt."

Der Förster des Riedenburger Bienenwaldes hofft, dass das Pilotprojekt Schule macht: "Das wäre das Ziel, dass jeder Waldbauer, egal wie groß seine Wald­fläche ist und was er tut, dass er den Aspekt Insekten genauso mitberücksichtigt," so Revierförster Hubert Beslmeisl.