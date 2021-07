Riedbergpass: Erneut Motorradfahrer in die Tiefe gestürzt

Heute ist laut Polizei am Riedbergpass bei Obermaiselstein wieder ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen, über die Leitplanke gefahren und einige Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann sei im Krankenhaus, schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Erst gestern ist nach Angabe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West an der gleichen Stelle ein Motorradfahrer über die Leitplanke gefahren und in die Tiefe gestürzt.

Motorradfahrer stürzt 40 Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer kam gestern am späten Nachmittag rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit der Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. In der Folge wurde der 57-Jährige von seinem Fahrzeug über die Leitplanke katapultiert und fiel ca. 40 Meter eine Böschung hinab. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der Verletzte wurde mit einem österreichischen Rettungshubschrauber geborgen und schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Es besteht auch hier keine Lebensgefahr.

Weiterer Motorradsturz endet glimpflich

Bei einem weiteren Unfall auf der Strecke hat gestern Nachmittag ein 24-Jähriger in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er schlitterte mit dem Motorrad über die Fahrbahn, krachte in die Leitplanke, dort kam er aber dann zu einem Halt. Der Mann blieb unverletzt.