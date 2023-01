Richtungsänderung in Waidhaus: Gas fließt nun von West nach Ost

Seit 1973 wurde russisches Gas über die mitteleuropäische Gasleitung (MEGAL) von Waidhaus in der Oberpfalz bis nach Frankreich transportiert. Doch jetzt nimmt das Gas die andere Richtung. Wie ein Sprecher des Fernleitungsnetzbetreibers bestätigt, fließt durch die Pipeline bei Waidhaus Flüssiggas aus Norwegen, Belgien oder auch den Niederlanden nach Tschechien. Laut Betreiber fließen derzeit etwa 65.000 Kubikmeter pro Stunde bei Waidhaus durch, das entspricht etwa 18 Gigawatt am Tag.

Früher zwei Millionen Kubikmeter Gas pro Stunde aus Russland

An der Verdichterstation in Waidhaus kamen in früheren Jahren durch die Pipeline Transgas mehr als zwei Millionen Kubikmeter pro Stunde aus Russland an, wurden verdichtet und weitergeleitet nach Frankreich und Österreich. Der Überfall Putins auf die Ukraine und die damit verbundenen Spannungen mit dem Gasgroßverkäufer Russland setzten dem Transfer vorerst ein Ende. In Waidhaus landet überhaupt kein russisches Gas mehr. Das zeigen Daten der Transparenzplattform des Verbandes Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas.

Gasfluss nun von Westen nach Osten

Nun fließt in erster Linie Flüssiggas in die andere Richtung. Derzeit laufen auch Forschungen an der Verdichterstation MEGAL in Waidhaus zum Transport von Gemischen aus Gas und Wasserstoff.

Die Erdgasverdichterstation des Betreibers Open Grid Europe GmbH steht nur wenige hundert Meter vor der bayerisch-tschechischen Grenze. Die Anlage im oberpfälzischen Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist einer der Knotenpunkte für die europäische Gasversorgung.