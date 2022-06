Richtigparker werden mit Gummibärchen belohnt

Wer falsch parkt, riskiert einen Strafzettel. Wer sein Auto dagegen korrekt abstellt, der bekommt in dieser Woche möglicherweise eine Tüte Gummibärchen geschenkt – zumindest in den Städten und Gemeinden in Nord- und Ostbayern, in denen der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit (KVS) für die Parkplatz-Überwachung zuständig ist.

Denn die Parkplatzwächter des Zweckverbands belohnen aus Anlass des Tages der Verkehrssicherheit am kommenden Wochenende in dieser Woche all jene Autofahrer mit Süßigkeiten, die ihr Auto korrekt parken - also keine Rettungswege blockieren, keinen Behindertenparkplatz zustellen und einen gültigen Parkschein gelöst haben.

3.000 Gummibärchen-Beutel

Insgesamt 3.000 Beutel mit Gummibärchen werden nach Verbandangaben in den kommenden Tagen verteilt. Die Aktion hat bereits Tradition. Schon in den vergangenen Jahren wurden Richtigparker in den Verbandskommunen zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder dem Valentinstag mit Blumen oder Süßigkeiten beschenkt.

"Wir wollen mit einer kleinen Aufmerksamkeit einfach mal bei all denen Danke sagen, die sich beim Parken vorschriftsmäßig und rücksichtsvoll verhalten - das ist schließlich der Großteil aller Verkehrsteilnehmer." Simone Reinhardt, kommunaler Zweckverbands-Geschäftsführerin

Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit mit Sitz in Amberg übernimmt die Parkraumüberwachung in mehr als 120 Städten und Gemeinden vor allem in der Oberpfalz, aber auch in Teilen von Niederbayern, Mittel- und Oberfranken.