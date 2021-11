"Richtige" Worte: Die entscheidende Rolle von Dolmetschern

In unserem alltäglichen Leben kommunizieren wir über verschiedenste Wege. Unsere Gestik, Haltung und die Tonlage – all das hat Einfluss auf unsere Ausdrucksweise. Es gibt aber auch bestimmte Situationen, bei denen eine klare Verständigung unumgänglich und entscheidend ist. Beispiele dafür sind Gerichtsverhandlungen, Vernehmungen und notarielle Termine. Dort brauchen Menschen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind einen Sprachmittler an ihrer Seite. Denn bei einem Gerichtstermin kommt man mit Gestik und Mimik nicht wirklich voran. Sylvia Bagarić ist das bewusst. Sie ist seit über 20 Jahren im Raum Würzburg als Dolmetscherin und Übersetzerin für vorrangig juristische Bereiche tätig.

Gravierende Folgen bei falscher Übersetzung

Bagarić hat Jura und Slawistik studiert. Ihre Sprachen sind Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Sie gehört zu den beeidigten Dolmetschern – das heißt, sie hat die entsprechende Qualifizierung und wurde vom Landgericht für die Tätigkeit ermächtigt.

Bei ihrer Arbeit ist ihr vor allem "das richtige Übertragen wichtig". Alles was nicht genau übertragen wird, kann laut der langjährigen Dolmetscherin zu gravierenden Problemen führen. "Wenn beispielsweise eine polizeiliche Vernehmung mit einem Feld und Wiesendolmetscher stattfindet – der nicht auf jedes Wort achtet – kommt es später vor Gericht zu Diskrepanzen, die sich definitiv ungünstig für den Angeklagten auswirken", erklärt die Dolmetscherin.

Negative Erfahrungen bei Gerichtsterminen

Negative Erfahrungen mit fehlerhaften Übersetzungen hat unter anderem die Rechtsanwältin Gordana Pavlović mit Kanzleisitz in Nürnberg gemacht. Ihr ist mehrfach aufgefallen wie Inhalte von unqualifizierten Sprachmittlern falsch übertragen wurden. "Bei falscher Übersetzung ist es möglich, dass ein Gerichtsverfahren ganz anders endet als es eigentlich müsste", sagt Pavlović. Die Übersetzungsfehler seien ihr aufgefallen, weil sie selbst muttersprachlich serbisch und kroatisch beherrsche und dadurch einen sprachlichen Vorteil habe. Sie könne sich gut vorstellen, dass in vielen Fällen die Fehler gar nicht registriert werden.

Anwältin: Auch Verfahren vor Gerichtstermin entscheidend

Martin Kuchenmeister vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) erklärt, dass in der Bayerischen Dolmetscherausführungsverordnung festgelegt ist, dass bei Gerichtsverhandlungen vorzugsweise beeidigte Dolmetscher und Übersetzer herangezogen werden sollen. Doch die Anwältin Pavlović ist der Meinung, dass auch das ganze Verfahren vor der eigentlichen Gerichtsverhandlung entscheidend ist. So sollten ihrer Meinung nach schon bei der Polizeivernehmung beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher eingesetzt werden, um eine fehlerfreie Ausgangslage zu garantieren.

Vorgehen bei der Polizei

Auf Anfrage hat das Polizeipräsidium in Unterfranken mitgeteilt, dass sie eine Liste mit rund 440 Sprachmittlern führt. Darunter sind neben beeidigten Dolmetschern auch von der Polizei auf fachliche Kompetenz und persönliche Zuverlässigkeit geprüfte Sprachmittler dabei. Laut einem Polizeisprecher gibt es bei jeder polizeilichen Vernehmung, die unter Beteiligung eines Dolmetschers geführt wird, intern ein klares Vorgehen. Demnach wird regelmäßig mit Einverständnis der zu vernehmenden Person die Vernehmung mit einem Diktiergerät oder per Video aufgezeichnet. Bei komplexeren Fallkonstellationen sei die Videoaufnahme ohnehin rechtlich vorgeschrieben. "Zudem ist freitextlich aufzunehmen in welcher Sprache und ggf. in welchem Dialekt die Verständigung erfolgt ist. Ergänzend dazu wird auch vermerkt ob Verständigungsprobleme aufgetreten sind", erklärt der Polizeisprecher und fährt fort "Es wird dann letztendlich im Einzelfall entschieden, ob die Verständigungsprobleme so erheblich sind, dass ein Abbruch der Vernehmung erforderlich ist."

Auch Nuancen spielen beim Übersetzen eine Rolle

Doch genau das kann meistens nicht richtig eingeschätzt werden kritisiert die Anwältin Pavlović. So können kleine aber entscheidende Details untergehen. Außerdem findet Pavlović, dass "viele Mitarbeiter bei der Polizei oder bei Gerichten nicht einschätzen können, ob zum Beispiel ein Mazedonier für einen Kroaten übersetzen kann oder ein Slowene für einen Serben." Das sei wichtig, weil beim Dolmetschen auch Nuancen entscheidend sind und kulturelle Besonderheiten richtig erklärt werden müssen.

So sieht das auch die Dolmetscherin Bagarić. In manchen Fällen könne man nämlich nicht einfach wörtlich übersetzen. Es kann beispielsweise vorkommen, dass sich das Rechtssystem im jeweiligen Land unterscheidet und gewisse Dinge genauer erklärt werden müssen.

Immer den Günstigsten? Unterschiedliche Vergütung der Polizei

Dass die Polizei mit den Sprachmittlern einzelne Verträge mit unterschiedlichen Konditionen abschließt, sieht Bagarić als großes Problem: "Sie unterscheiden dabei, ob jemand beeidigt ist oder nicht. Letztendlich sind sie dann bei Vernehmungen angehalten den Günstigsten zu nehmen." Auch Kuchenmeister vom BDÜ sieht das kritisch: "Der Nachteil ist natürlich, dass diejenigen die günstiger anbieten meist nicht hauptberuflich tätig sind, sondern das nebenbei machen und entsprechend nicht die Qualifikation haben. Also ist die Qualitätssicherung nicht in dem Maße gewährleistet, wie wenn die Polizei beispielsweise auf beeidigte Dolmetscher und Übersetzer zurückgreifen würde, die in der Justizdatenbank gelistet sind."

Dolmetscherverband fordert bessere Bezahlung

Der Dolmetscherverband fordert deshalb, dass die Bezahlung auch bei der Zusammenarbeit mit der Polizei dem JVEG angeglichen werden soll. Das JVEG steht für das Justizentschädigungs- und vergütungsgesetz. Demnach liegt der Stundensatz für Dolmetscher bei 85 Euro. "Dieser Stundensatz kommt gerade beim Gericht zur Anwendung, aber nicht bei der Polizei", sagt Kuchenmeister. Das Polizeipräsidium in Unterfranken bezahlt 28 Euro pro Stunde. Bei beeidigten Dolmetschern bezahlen sie einen Stundensatz von 50 Euro und die Fahrtkosten. Zu knapp findet der Dolmetscherverband. Die Folge der schlechten Bezahlung sei, dass sich ein Großteil der Dolmetscher aus dem Segment zurückzieht.