Richtige Rasenpflege im Hochsommer

Davon träumen Hausgärtner: Halm an Halm, taufrisch und leuchtend grün. Auch im Juli und August. Damit man den Rasen gerade in den Ferien voll genießen kann: Barfuß über das kühle Gras gehen. Oder Fußball spielen und beim Kaffee trinken auf sattes Grün blicken.

Wenn´s heiß ist, braucht auch der Rasen Ruhe

Brennt die Sonne vom Himmel, macht der Hobbygärtner am besten gar nichts – auch nicht am Rasen. Denn wenn er in der größten Hitze mäht, verlieren die angeschnittenen Halme viel Wasser, unter Umständen können die Spitzen sogar braun werden. Das Gleiche gilt bei starkem Wind. Wie hoch die Wasserverluste sind, hängt auch von der Art des Rasenmähers ab. Ein Spindelmäher schneidet die Halme eher glatt ab, die Wasserverluste sind geringer. Bei den weit verbreiteten Sichelmähern wird der einzelne Halm stärker zerfasert, er verliert mehr Feuchtigkeit.

Der Gartler sollte wenn´s heiß ist, trotzdem in jedem Fall die Finger vom Rasenmäher lassen. Außerdem sollte er auch den Düngersack und den Rasenprenger in der Garage lassen.

Früh wässern

Wer unbedingt einen englischen Rasen im Garten haben will, muss bei anhaltender starker Hitze beregnen oder gießen. Aber eben nicht, wenn´s gerade glühend heiß ist. Dann verdunstet das meiste Wasser, bevor es in den Boden eindringt. Außerdem wirken die Tropfen auf den Halmen wie Brenngläser, sie können dem Gras schaden. Die beste Zeit zum Wässern ist morgens oder nachts, wenn vielleicht sogar noch der Tau auf den Halmen liegt. Aber nicht täglich, sondern höchstens alle zwei bis drei Tage. Dafür dann aber richtig. Fachleute empfehlen 30 Liter pro Quadratmeter.

Absolute Rasenexperten gießen erst, wenn sie sehen, dass das Gras anfängt zu welken: Die Halme werden schlaff und rollen sich ein, im Rasen sind kleine dunkle, leicht gräuliche Flecken zu erkennen.

Spät mähen

Fünf bis sechs – die Zahlen passen, wenn es ums mähen geht gleich zwei Mal. Fünf bis sechs Zentimeter ist die ideale Schnitthöhe im Hochsommer. Nicht tiefer. Damit einerseits die Halme noch genug Substanz haben und andererseits der Boden möglichst gut beschattet ist.

Fünf bis sechs am Nachmittag ist aber auch eine gute Uhrzeit zum Mähen. Dann ist die größte Hitze vorbei und der Rasen ist – anders als in der Früh – schön abgetrocknet. Wer einen klassischen Rasen will, muss ein bis zwei Mal in der Woche mähen. Das bisschen Mähgut, das dann anfällt, kann man einfach liegen lassen. Es sorgt für zusätzliche Beschattung und schließt den Nährstoffkreislauf.

Auch der Mähroboter sollte nachts nicht mähen

Spät mähen heißt aber nicht: nachts mähen. Denn zum einen muss man sich beim Rasenmähen natürlich an die geltenden Ruhezeiten halten, die sich von Kommune zu Kommune und je nach Quartier unterscheiden können. Zum anderen: Auch der fast lautlose Mähroboter sollte lieber am späten Nachmittag und nicht nachts aktiv sein. Denn in der Dunkelheit sind Igel, Frösche und Kröten unterwegs. Sie könnte der Mähroboter verletzen oder töten.

Ein anderer Aspekt: Mäht der Mähroboter im Hochsommer täglich die gleiche Fläche, schafft er täglich neue offene Schnittflächen, über die die Halme besonders viel Feuchtigkeit verlieren. Der Rasen braucht dann noch mehr Wasser.

Düngen nur mit Maß und Ziel

Die Grassorten, aus denen sich ein klassischer Rasen zusammensetzt, unterscheiden sich je nach Standort. Sie haben aber eine Gemeinsamkeit: Sie sind anspruchsvoll. Nicht nur im Hinblick auf Wasser und Mähhäufigkeit. Sondern auch im Hinblick auf ihren Nährstoffbedarf. Düngen sollte man trotzdem mit Maß und Ziel. Zuviel Stickstoff führt zum Beispiel zu mehr Rasenfilz und schwächerer Wurzelausbildung. Also am besten prüfen, ob man an den Halmen eine Mangelversorgung bemerkt, ob sie gelb werden zum Beispiel. Oder man lässt im Frühjahr eine Bodenprobe untersuchen. In der Sommertrockenheit wird aber grundsätzlich kein Rasen gedüngt, erst wieder wenn stärkere Niederschläge einsetzen.

Es geht auch anders: mit weniger Arbeit und mehr Leben

Ein klassischer Rasen ist eine Grünfläche und nur für den Gärtner ein Lebensraum. Höchstens Regenwürmer, Bodenmilben, Asseln und vielleicht noch Spinnen können im kurzgeschorenen Einheitsgras durchkommen. Wer Gänseblümchen, Kriechenden Günsel, Schafgarbe und Klee nicht ausmerzt, fördert die Artenvielfalt im Garten. Und muss weniger mähen und düngen. Die Wurzeln der Kräuter reichen weiter in die Tiefe, sie bleiben auch in Dürrephasen ohne Bewässerung lange grün. Die Wurzelausscheidungen der Schafgarbe sollen beispielsweise sogar die Gräser in ihrer Umgebung stärken. Und Fußballspielen, Kaffee trinken und im Liegestuhl ein Buch lesen – das alles kann man auch auf einer Mischung aus Gras, Gänseblümchen und Günsel. "Kurz gesagt: Eine Grünfläche mit Gräsern und Kräutern passt zu unserem Klima viel besser als ein Englischer Rasen."