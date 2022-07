Richtig gießen – wie man seinen Garten wassersparend bewässert

Wer im Sommer ernten will muss gießen. Es sei denn es regnet. Und das ist in weiten Teilen Bayerns momentan eher selten der Fall. Wie kann man also den Garten richtig bewässern und zugleich Wasser sparen? Marianne Scheu-Helgert, Leiterin der Bayerischen Gartenakademie, erklärt im Versuchsgarten der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim worauf es ankommt. Demnach gilt das sprichwörtliche "Gießkannen-Prinzip" auch im Garten als wenig erfolgversprechend. Wenn man Beete nämlich einfach nur gleichmäßig von oben beregnet, wird die Erde zwar dunkel und feucht. Doch der Effekt geht schnell vorbei. Das Wasser verdunstet. Rund ein Liter pro Quadratmeter geht in Hitzezeiten beim Gießen buchstäblich in die Luft und drang zuvor maximal ein cm tief in den Boden ein. Soll das Wasser die Wurzeln erreichen, braucht man deshalb mindesten zehn Liter pro Quadratmeter.

Gießen braucht Zeit

Bei anhaltender Trockenheit verkrustet der Boden. Deshalb läuft das Gießwasser schnell oberflächlich davon, sagt die Gartenexpertin. "Dann einfach weitergehen und nach dem ersten Durchgang erst mal Kaffee trinken", empfiehlt Marianne Scheu-Helgert. "Es dauert mindesten eine Stunde, bis das Wasser die Wurzelregion erreicht". Nach der Pause gießt man dann erneut, als hätte man noch nicht gegossen. Wer das beherzigt, kann dann ruhig ein paar Tage bis zur nächsten Bewässerung warten.

Lieber ab und zu viel als täglich ein Bisschen

Um das Abschwemmen an der Oberfläche zu bremsen, empfiehlt die Expertin, zur Hacke zu greifen und die verkrustete Erde zart zu brechen. Das sei alte bayerische Tradition und habe sich bewährt. Es sei ein Irrtum, dass dann die Erde noch schneller austrockne, sagt Scheu-Helgert. Vielmehr verstärkte sich durch die Kruste die Kapillarwirkung in der Erde und fördere Feuchtigkeit aus tieferen Schichten nach oben. Wenn man also die obere Schicht zerbröckelt, stoppt dieser Effekt. Und vor allem hindert die lockere Erde das Gießwasser am Fortlaufen!

Mulchen hält das Wasser zusätzlich fest

Hilfreich ist es auch, nach dem Aufhacken noch etwas Rasenschnitt über das Erdreich zu "pudern". Wirklich nur sehr dünn. Aber das geht besonders im trockenen Norden nur dann, wenn man noch Reste davon auf dem Kompost findet. Denn zurzeit fällt auf den dürren Flächen ja kein Gras an! Im feuchteren Süden Bayerns kann man das auch tun. Nimmt man zu viel davon, fühlen sich die Schnecken darin allerdings schnell wohl. Wenigstens dieses Problem hat man in Franken gerade eher nicht.

Hier lesen Sie mehr zu: "Wasserknappheit: Wer schluckt am meisten?"

Pastinaken werden auch bei Dürre dick

Am wenigsten Wasser brauchen alle tiefwurzelnden Pflanzen: Bäume und Stauden stehen Trockenperioden meist ohne regelmäßiges Gießen durch. Aber auch im Gemüsegarten gibt es durchaus "Hungerkünstler". Die Pastinake hält Marianne Scheu-Helgert für eine regelrechte Wunderfrucht. Das weiße kegelförmige Gemüse bildet bereits im Frühjahr lange dünne Wurzeln aus, die bis zu zwei Meter in die Tiefe reichen können. Damit versorgt sie sich problemlos selbst und kann auch mal einige Wochen auf den nächsten Regen warten. Hinzukommt, dass die Pastinake winterhart ist und von August bis zum Februar praktisch jederzeit aus ihrer unterirdischen Speisekammer geholt werden kann. Auf jeden Fall ist dieses Wurzelgemüse ein Beispiel dafür, dass der Garten auch bei Hitze und Trockenheit Früchte trägt.

Vorsicht – Zuviel des Guten schadet auch

Während Gartenpflanzen oft nach Wasser lechzen, bekommen manche Kübelpflanzen auch schon mal zu viel davon, gibt Marianne Scheu-Helgert zu bedenken. Sonnenhut zum Beispiel. Oder auch Gurkenpflanzen vertragen keine Staunässe. Trotzdem sollten die Kübel auf Untersetzern stehen, damit das Gießwasser nicht einfach davonläuft. Zehn Minuten nach dem Gießen sollte man die Teller dann leeren.

Weil man das aber auch schon mal vergessen kann, wendet die Gartenexpertin einen einfachen Trick an. Aus einem alten Baumwollhemd hat sie ein Din A4 -großes Stück herausgerissen und zu einem Docht gerollt. Den legt sie mit einem Ende unter den Topf und hängt das andere Ende über den Tellerrand (so dass es tiefer liegt als der Wasserspiegel). So saugt sich der Untersetzer – auch nach einem Regen, falls er dann mal kommt – ganz von selbst leer.

Rasensprengen sprengt den Rahmen…

Zum richtigen Gießen gehört für die Gartenexpertin vor allem, das Wasser effizient und sinnvoll einzusetzen. Und deshalb rät sie vom Rasensprengen dringend ab. Klar, da fragen sich vermutlich die Menschen südlich der Donau schon, wo denn das Problem ist. Aber besonders in Franken und damit auch auf dem Gelände der Landesanstalt in Veitshöchheim, gibt es praktisch keinen grünen Rasen mehr. Alles gelb bis braun, verdorrt! Trotzdem rät Marianne Scheu-Helgert vom Bewässern des Rasens ab. "Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen!", betont sie und beruhigt: "spätestens, wenn es kühler wird und wieder mehr regnet, erholt sich der Rasen wieder." Natürlich wird sich die Zusammensetzung dann deutlich verändern, weil etwa Klee deutlich tiefer wurzelt als Gras und sich damit leichter erholt. Aber den Rasen mit Gießen jetzt grün halten zu wollen, wäre reine Wasserverschwendung.