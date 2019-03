Richtfest für neues Personalwohnheim in Bayreuth

Insgesamt entstehen 72 Appartements auf vier Etagen für Mitarbeiter des Bezirksklinikums und Schüler der Berufsfachschule für Pflegeberufe. Wer qualifizierte Mitarbeiter suche, müsse auch hochwertige Unterkünfte anbieten können, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU).

Bezugsfertig Ende des Jahres

"Die GBO investiert in die Zukunft – hier speziell in ihre Mitarbeiter. Schließlich sind sie unser Kapital. Attraktiver Wohnraum macht uns auch als Arbeitgeber noch ein Stück weit attraktiver. Das ist gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel wichtig", so GeBO-Vorstand Katja Bittner.

Spatenstich war im Juli des vergangenen Jahres. Fertiggestellt werden soll das neue Personalwohnheim Ende 2019 und dann auch bezogen werden