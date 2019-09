26.09.2019, 07:32 Uhr

Richtfest für Neubau des GNM in Nürnberg

Das bisher größte Bauprojekt des Germanischen Nationalmuseums in diesem Jahrhundert geht in die letzte Runde. Heute feiert das GNM in Nürnberg Richtfest des unterirdischen fünfgeschossigen Tiefdepots mit Technikzentrale.