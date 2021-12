Richtfest für das Coburger "Globe"- Ersatz für Landestheater

Eine große Feier ist coronabedingt abgesagt worden, aber immerhin hat es ein Richtfest für das neue Globe-Theater in Coburg gegeben. Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) bezeichnete in seiner Rede das "Globe" als ein Leuchtturmprojekt der Stadt. Es soll ab dem Herbst kommenden Jahres die Ausweichspielstätte für das baufällige Landestheater werden.

Coburger "Globe" ähnelt dem Globe-Theater in London

Rund 30 Millionen Euro wird das Globe-Theater kosten, finanziert durch die Stadt Coburg, den Freistaat Bayern, aber auch Coburger Unternehmern. Insgesamt werden 280 Tonnen Holz verbaut. Das "Globe" wird äußerlich dem weltberühmten Globe-Theater in London ähneln.

Hochmoderne Technik und versenkbare Stühle für das "Globe"

Im Inneren des Rundbaus kommen hochmoderne Technik, eine absenkbare Bühne und versenkbare Stühle zum Einsatz. So soll das Globe-Theater auch später für Veranstaltungen aller Art verwendbar sein. Im Herbst kommenden Jahres soll das "Globe" bezugsfertig sein, Anfang 2023 sollen die ersten Theatervorstellungen stattfinden können.

Landestheater soll wieder in die Coburger Innenstadt kommen

Das baufällige Landestheater werde in den kommenden Jahren umgebaut und modernisiert, so die Pläne der Stadt Coburg. Mehr als 190 Millionen Euro sind hierfür bereits veranschlagt. Allerdings ist noch unklar, wie hoch der Zuschuss des Freistaats Bayern endgültig sein wird. Ein finanzieller Kraftakt für die Stadt Coburg wird der Umbau in jedem Fall, sagte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. Doch für ihn steht fest: "Ziel muss es sein, dass das Landestheater wieder in das Haupthaus in die Innenstadt ziehen kann, hier hat es seinen Platz."

Aufführungen des Landestheaters ab Juni im "Globe"

Im Juni kommenden Jahres wird der vorerst letzte Vorhang im Coburger Landestheater fallen. Nach dem Umzug soll dann für die Zeit des Umbaus im Globe-Theater gespielt werden.