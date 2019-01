Richterin will Wolbergs-Prozess weiterführen

Verteidiger zweifeln Grundlage für Untersuchungshaft an

Pfaller war am Montag erstmals seit Prozessbeginn dabei. Bis dahin saßen den Angeklagten um den vorläufig suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs und den Bauträger Volker Tretzel die beiden zuständigen Staatsanwältinnen gegenüber: Ingrid Wein und Christine Ernstberger. Der Oberstaatsanwalt hatte dabei die Verschriftlichung der abgehörten Telefongespräche und die Gründe für die Untersuchungshaft nochmals verteidigt. Die Verteidiger stellten dem heute entgegen: Auch wenn mehrere Gerichte die Haftgründe bestätigt hätten, seien die nun erkennbar unzureichend verschriftlichten Protokolle die Basis für die Entscheidung des Ermittlungsrichters gewesen, die Angeklagten in Haft zu nehmen. Er habe sich auf die Angaben der Staatsanwaltschaft verlassen. Die Verteidiger des mitangeklagten Tretzel-Mitarbeiters beantragten daher die Vernehmung des Ermittlungsrichters.

Handwerker bestätigen Aufteilung bei Rechnungen

Inhaltlich ging es im Prozess wieder um den Themenkomplex Renovierungen. Dass die Rechnungen für Renovierungsarbeiten an einem Ferienhaus und in einer Wohnung von Regensburgs suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) aufgeteilt wurden, haben weitere beauftragte Handwerker erneut bestätigt. Laut den Aussagen eines Installateurs und eines Geschäftsführers eines Malerbetriebs sind die Arbeiten im Auftrag der Firma des mitangeklagten Bauträgers Volker Tretzel veranlasst worden.

So wurden in einem Fall Fenster und Türen neu lackiert, teils ohne dass ein vorheriges Angebot gemacht wurde. Nach der ursprünglichen Rechnung an die Firma sei den Handwerkern dann mitgeteilt worden, dass die Rechnungen gesplittet werden sollten. Eine Rechnung wurde an Wolbergs geschickt, der diese auch bezahlt hat. Im Fall des Malerbetriebs übernahm die Firma des Bauträgers aber den Großteil der Kosten. In der Vernehmung vor der Kammer bestätigten die Handwerker auch, dass dies in ihren Geschäftsverhältnis mit dem Bauteam Tretzel (BTT) sonst nicht üblich gewesen sei. Ob Wolbergs davon gewusst habe, konnten die Zeugen nicht bestätigen.