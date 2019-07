23.07.2019, 16:54 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

"Rhythm on Ice" – Große Show des Oberstdorfer Gymnasiums

"Rhythm on Ice" – unter diesem Titel bringen die Schüler des Oberstdorfer Gymnasiums heute Abend eine große Show aufs Eis. Rund 350 Kinder und Jugendliche zeigen, was sie an der Eliteschule des Wintersports so alles gelernt haben.