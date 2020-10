Rhöner Wurstmarkt wegen Corona erstmals digital

Mindestens zehn Wurstsorten hat Metzger Andreas Ortlepp üblicherweise im Gepäck, wenn er auf den Rhöner Wurstmarkt geht. Vom rohen Schinken bis zum berühmten Ostheimer Leberkäse ist auf seinem Stand alles zu finden. Schließlich ist der Rhöner Wurstmarkt das kulinarische Highlight in der Region. Alle zwei Jahre verwandelt sich die Marktstraße in Ostheim vor der Rhön in eine Schlemmermeile. Ein Duft von Salami und Bratwurst liegt in der Luft. Besucher können nach Herzenslust probieren. Normalerweise.

Rhöner Wurstmarkt findet virtuell statt

Doch in Corona-Zeiten ist ein Wurstmarkt in dieser Form undenkbar. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr macht die Pandemie dem zehnten Rhöner Wurstmarkt einen Strich durch die Rechnung. Doch ausfallen lassen, kam nicht in Frage. Da waren sich die Veranstalter schnell einig. Kurzerhand zog der Wurstmarkt um: von der Ostheimer Marktstraße in die virtuelle Welt.

Wurstmarkt liefert Schlemmerpakete nach Hause

Dort präsentiert sich der Rhöner Wurstmarkt deutlich abgespeckt und minimalistisch. 28 Anbieter tummeln sich auf dem Marktplatz mit jeweils nur einem Produkt, das Ganze verpackt in drei verschiedene Schlemmerpakete. Bratwurstduft, "Versucherle" und dichtes Gedränge: Fehlanzeige. Das wäre wegen Corona grenzwertig. Stattdessen liefern die Rhöner Erzuger Wurst, Bier, Wein und Schnaps im Schlemmerpaket nach Hause.

Integrative Packstation in Maria Bildhausen

Verpackt werden die Schlemmer-Pakete in Maria Bildhausen, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Für kurze Zeit wird Maria Bildhausen quasi zum Rhöner Wurst-Marktplatz, und das, obwohl die meisten hier den Rhöner Wurtsmarkt bis vor kurzem gar nicht kannten. Doch mit virtuellen Marktplätzen kennen sie sich aus. Auch andere Online-Plattformen lassen ihre Lebensmittel hier packen.