Rhöner Wolf: Herkunft durch DNA-Probe ermittelt

Joachim Urban vom Bund Naturschutz Rhön-Grabfeld rechnet damit, dass es sich um einen Einzelfall handeln würde. "Zum Glück und hoffentlich bleibt es auch so", sagte er dem BR. "Aber dennoch haben wir Sorge, denn die Wölfin könnte lernen, dass Nutztiere auch gut schmecken und leicht zu holen sind." Der Widerstand müsse bei den Nutztieren für den Wolf hochgehalten werden. Mit "Widerstand" meint Urban, dass man die Tiere mit erhöhten Elektrozäunen und Herdenschutzhunden absichern könne. Rhönschäfer Josef Kolb aus Ginolfs im Landkreis Rhön-Grabfeld besitzt sechs dieser Hunde, die seine Schafe schützen. Drei Herdenschutzhunde passen jeweils auf eine Herde auf. Bei Gefahr würden die großen Hunde den Wolf "ansprechen", ihn beispielsweise durch Knurren verjagen.

Esel zum Schutz vor Wölfen einsetzen

Schäfer Julian Schulz erzählte von weiteren Ideen, um seine Tiere vor dem Wolf zu schützen: Auf der Weide installierte er Überwachungskameras, die ihr Bild live auf sein Handy übertragen. "Eventuell wollen wir uns auch drei Esel im nächsten Frühjahr zulegen." Mit ihrem Geschrei könnten sie den Wolf verjagen. Für die getöteten Tiere werde Schulz zwar finanziellen Ausgleich erhalten. Dieser entspreche aber nur dem Schlachtwert. Die getöteten Tiere seien aber auch für die Nachzucht wichtig gewesen. Besonders schlimm ist für den Schäfer die emotionale Belastung: Eines der Tiere habe er mit der Flasche großgezogen. "Das war für mich ein Schock, als ich es tot auf der Weide fand. Die ersten Nächte nach dem Wolfsangriff habe ich kaum schlafen können."

Bund Naturschutz: Wolf trägt zur Artenvielfalt bei

Neben dem Schaden für Nutztierhalter bringt der Wolf aber auch Vorteile, sagte Urban. So trage er zur Artenvielfalt in der Natur bei. Durch den Wolf könnte eines Tages auch der Bartgeier in der Rhön ansässig werden. Denn der Wolf hinterlässt durch sein Fressverhalten Knochen von Beutetieren. Von diesen könnte der Bartgeier profitieren. Auch Fuchs und Kolkrabe erfreuen sich an den Beuteresten des Wolfes. Andererseits hält der Wolf auch die Wildtierbestände gesund, denn er reißt vor allem die Alten, Kranken und Schwachen.

Wolf ist streng geschützt

Der Wolf ist eine nach europäischem und deutschem Recht streng geschützte Tierart, weswegen jeder Zugriff und insbesondere die Tötung verboten sind. Das LFU ergänzte: „Nach dem Bundesnaturschutzgesetz kann eine Ausnahme von diesen Verboten zur Abwendung ernster landwirtschaftlicher Schäden zugelassen werden.“ Von solch einem Schaden kann bei dem aktuellen Wolfsangriff nicht die Rede sein. Laut LFU sind Wölfe grundsätzlich vorsichtig und meiden Menschen. Seit der erneuten Anwesenheit von Wölfen in Deutschland habe es keinen Angriff auf Menschen gegeben.