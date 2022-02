Rhöner Schinken: Metzger bringen neue Spezialität an den Start

Die Rhön ist vor allem als Ausflugsziel für Wanderer und Naturliebhaber bekannt. Künftig soll sie sich aber auch noch stärker auf kulinarischem Gebiet profilieren. Eine neue Initiative dafür ging jetzt von heimischen Metzgerbetrieben aus. Sieben Metzgereien aus dem Netzwerk der Dachmarke Rhön bringen einen Rhöner Schinken auf den Markt – nach einheitlichen Qualitätsstandards und mit einer Salz- und Gewürzmischung, die speziell dafür entwickelt wurde. Das Fleisch stammt ausschließlich von Strohschweinen, idealerweise Bio-Schweinen.

Ein eigener Schinken für die Rhön

Viele Regionen hätten ihre eigenen Schinken, die Rhön aber nicht, sagt Richard Kleinhenz dem BR und nannte als Beispiele den Schwarzwälder oder den Südtiroler Schinken. Kleinhenz ist einer der Metzger, der die Idee zu dem Projekt hatte. Seine Tochter Silvia, die den heimischen Betrieb leitet, war sofort Feuer und Flamme. Beide sind überzeugt davon, dass der Rhöner Schinken ein Erfolg wird. Die Neugier der Kundschaft sei bereits geweckt und viele hätten schon nachgefragt, wann es den Schinken zu kaufen gibt, so Silvia Kleinhenz. Hier ist allerdings noch Geduld gefragt.

Verkaufsstart beim Rhöner Wurstmarkt im Oktober

Die frisch eingesalzenen Schinken müssen etwa sechs Monate lang lufttrocknen und reifen. Erstmals zu kaufen sein soll die Spezialität dann beim 11. Rhöner Wurstmarkt in Ostheim am 8. und 9. Oktober. Bis dahin soll auch das Geheimnis gelüftet werden, unter welchem Namen der Schinken künftig tatsächlich vermarktet wird. "Rhöner Schinken" ist nämlich nur ein Arbeitstitel. Wie Michael Geier, der Leiter der bayerischen Verwaltungsstelle des Bioshpärenreservats Rhön in Oberelsbach, dem BR sagte, seien mehrere Namensvorschläge im Rennen. Er selbst habe bereits für seinen Favoriten abgestimmt. Wie der lautet, das verrät er aber noch nicht.

Fleisch von Strohschweinen und möglichst in Bio-Qualität

Geier begrüßt das länderübergreifende Projekt und hofft, dass sich die Metzger damit auch über die Region hinaus profilieren können. Auch Peter Linz, der Geschäftsführer des Antonius Hofs in Haimbach bei Fulda ist begeistert. Er beliefert die Metzgerei Kleinhenz in Unterleichtersbach mit Bio-Fleisch und hofft auch auf einen Werbeeffekt für die heimische Landwirtschaft. Auf dem Antonius Hof, der auch Menschen mit Behinderung beschäftigt, werden Schweine nach strengen Bioland-Richtlinien gehalten und gefüttert.

Dass der Fleischkonsum in Deutschland insgesamt rückläufig ist, begrüßt Peter Linz sogar. Wer Fleisch esse, meint er, sollte dies bewusst tun und dann auch bereit sein, für Qualität einen angemessenen Preis zu bezahlen.

Länderübergreifende Zusammenarbeit der Metzger

Auf bayerischer Seite sind die Metzgereien Koob in Bad Neustadt und Kleinhenz in Unterleichtersbach beteiligt. In der hessischen Rhön sind es die Betriebe Budenz in Rasdorf, Richter in Eiterfeld, Henkel in Hofbieber-Mahlerts und Leist in Hilders, in Thüringen die Metzgerei Wenzel in Urnshausen.