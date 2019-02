Rhön: Wasserkuppe wegen Massenandrang gesperrt

Am Sonntag kamen die ersten Besucher bereits um 8:30 Uhr, so dass die rund 800 Parkplätze an der Wasserkuppe schnell belegt waren. Wie schon am Samstag blockierte die Polizei daraufhin wieder sämtliche Zufahrten. Gegen Mittag habe der Zulauf laut Polizei aber wieder nachgelassen und die Sperrungen konnten wieder aufgehoben werden.

„Das sind immer etwa zehn Tage im Winter, wo dieses Chaos entsteht“, beschreibt Martin Kirchner, Betriebsleiter der Skilifte auf der Wasserkuppe, die Situation. Allerdings würden die Sperrungen das Problem nur verlagern: Die Ausflügler aus Frankfurt oder Würzburg würden deshalb nicht abreisen, sondern mit ihren Autos an der Absperrung ausharren. Kurzfristig könnte eine bessere Beschilderung in Zusammenarbeit mit der Polizei eventuell Abhilfe schaffen. Langfristig wären Shuttlebusse eine Lösung, so Kirchner.