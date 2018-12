Rhön ohne Wasser: Kein Kunstschnee auf der Wasserkuppe

In den Speicherteichen auf der Wasserkuppe in der Rhön mangelt es an Wasser zur Produktion von Kunstschnee. "Diese extrem geringen Vorräte sind selten. Das ist in den vergangenen 30 Jahren das erste Mal", sagt Martin Kirchner, Betriebsleiter der Skilifte auf der Wasserkuppe.

Kaum Wasser in den Speicherteichen

Auf der Wasserkuppe hat Kirchner zwei Speicherteiche, die je 3.500 Kubikmeter fassen können. Derzeit stehen aber nur 1.000 zur Verfügung – nicht genug um ordentliche Pisten zu präparieren. Grund für den Wassermangel sind die geringen Niederschläge in den vergangenen Monaten. Dadurch landete weniger Wasser in den Speicherteichen auf dem 950 Meter hohen Berg, aus denen die Kunstschnee-Maschinen gespeist werden.

Ohne das Kunstprodukt geht in den Mittelgebirgen mittlerweile fast nichts mehr für den Ski-Tourismus.

"Ohne Kunstschnee kann man den Betrieb nicht aufrechterhalten." Martin Kirchner, Betriebsleiter der Skilifte auf der Wasserkuppe.

Angst um die Saison hat Kirchner aber noch nicht. Er hofft auf Regen. Viel Regen. Oder noch besser: Schnee.