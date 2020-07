12.07.2020, 12:19 Uhr

Rhön-Klinikum: Psychisch belasteter Mann verletzt Beamte

In Bad Neustadt hat die Polizei einen aggressiven 25-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann leistete Widerstand und verletzte zwei Polizisten. Da er offenbar psychisch belastet war, wurde der Mann in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.