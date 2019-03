Rhön-Klinikum hat Gewinn erhöht und mehr Patienten behandelt

Lag das Konzernergebnis 2017 bei 36,7 Millionen Euro, so wurden 2018 nun 51,2 Millionen Euro Gewinn verzeichnet. Die Zahl der Patienten ist im vergangenen Geschäftsjahr auf 850.147 gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 1,6 Prozent. Damit erlebt die Rhön-Klinikum AG eine Steigerung in den vergangenen vier Jahren. 2017 wurden 836.387 Patienten behandelt. 2016 waren es 813.747 und 2015 rund 765.000. Das Unternehmen schlägt der Hauptversammlung eine Dividendenerhöung um 32 Prozent auf 0,29 Euro pro Aktie vor.

250 Millionen Euro teures "Zentrum für ambulante Medizin" seit Dezember in Betrieb

Anfang Dezember 2018 hatte die Rhön-Klinikum AG an ihrem Stammsitz in Bad Neustadt das neue rund 250 Millionen Euro teure "Zentrum für ambulante Medizin" eingeweiht. Dort zogen unter anderem die Herz- und Gefäßklinik, die Klinik für Handchirurgie, Teile der Akutneurologie, das Medizinische Versorgungszentrum und externe Facharztpraxen ein. Laut einer Unternehmenssprecherin kommen die Patienten im Bereich Herzchirurgie oder Psychosomatik aus dem gesamten Bundesgebiet.

Klinik-Konzern setzt verstärkt auf Telemedizin

Die Rhön-Klinikum AG blickt optimistisch in die Zukunft: Der Klinik-Konzern will unter anderem weiter seine Digitalisierungs- und Telemedizin-Strategie fortsetzen. So plant der Krankenhauskonzern in Sachen Telemedizin ein Joint Venture mit dem Schweizer Telemedizinanbieter Medgate. Das Unternehmen soll bundesweit digitale Arztbesuche per Video, Telefon und Smartphone-App anbieten. Das Telemedizin-Unternehmen Medgate Deutschland soll bis Mitte 2019 gegründet werden. Die Rhön-Klinikum-AG hatte sich bereits in das Hamburger Software-Unternehmen Tiplu eingekauft, das EDV-Programme speziell für Krankenhäuser entwickelt. Seine Software kann aus Krankenhausdokumenten herauszulesen, welche Leistungen erbracht wurden und wie diese abgerechnet werden müssen.

"Die Telemedizin wird ein neuer, wichtiger Bausteinfür die Komplettierung des Kampus-Konzepts. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Ausland rechnen wir damit, dass zukünftig ca. 30 Prozent dier ambulanten Patientenfälle bereits über Telemedizin patientengerecht versorgt werden können." Stephan Holzinger, Vorstandsvorsitzender der Rhön-Klinikum-AG, in einer Pressemitteilung vom 29.03.2019

Hintergrund der Telemedizin-Initiative ist der drohende Ärztemangel in ländlichen Gebieten. Zudem lasse die Lockerung des Fernbehandlungsverbots die Nachfrage nach Telemedizin steigen. Bis Mai 2018 schrieb das Fernbehandlungsverbot vor, dass Ärzte ihnen unbekannte Patienten ausschließlich persönlich beraten durften.

Fakten zur Rhön-Klinikum AG

Die Rhön-Klinikum AG ist einer der größten Klinikbetreiber in Deutschland. Er betreibt neben seinem Stammsitz in Bad Neustadt vier weitere Standorte in Bad Berka, Frankfurt an der Oder, Gießen und Marburg mit insgesamt rund 5.400 Betten. Das Unternehmen kümmert sich vor allem um Herz- und Gefäßmedizin, Neuromedizin, Onkologie, Lungenerkrankungen und orthopädische und Unfallchirurgie. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt knapp 17.000 Mitarbeiter. Im letzten Jahr waren es noch rund 16.700.