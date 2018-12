27.12.2018, 07:18 Uhr

Rhön-Klinikum: Erste Patienten beziehen neues Campus-Gebäude

Am Rhön-Klinikum in Bad Neustadt ist der Umzug der ersten Patienten aus der Herz- und Gefäßklinik und der Klinik für Handchirurgie in den neuen "Campus" angelaufen. 100 Patienten werden nun verlegt.