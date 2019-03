Rhön-Grabfeld: Kreistag verabschiedet Haushalt für 2019

Die größten Investitionen des Haushalts sind die Generalsanierung des Rhön-Gymnasiums in Bad Neustadt mit 12,5 Millionen Euro sowie die Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums in Bad Königshofen mit 1,4 Millionen Euro. Der Neubau der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen schlägt mit 4,5 Millionen Euro zu Buche.

Haushalt Rhön-Grabfeld: knapp 17 Millionen Euro für Straßenausbau

Weitere Posten sind der Neubau einer Atemschutzübungsstrecke für 4,7 Millionen Euro sowie der Straßenausbau für die Ortsdurchfahrten von Brendlorenzen, Oberebersbach, Herschfeld und Sternberg. Auch die Ortsverbindungsstraßen Wollbach-Braidbach sowie zwischen Oberwaldbehrungen und Oberelsbach werden ausgebaut. Insgesamt sind für Straßenprojekte 16,8 Millionen Euro eingeplant.