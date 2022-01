Rhön bei Mittelgebirgspreis erfolgreich

Bei dem Ideenwettbewerb "Modellbetriebe Bioökonomie in den Mittelgebirgen" würdigte der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) Modellbetriebe, die das Potenzial nachwachsender Rohstoffe und Nahrungsmittel in den Mittelgebirgsregionen nachhaltig erschließen.

Pellets als Langzeitdünger

Die RhönWollets sind ein ökologischer Langzeitdünger, der ausschließlich aus Rhöner Schafwolle besteht. Ins Leben gerufen wurde das Projekt im Jahr 2020 von Janet Emig vom Verein Natur- und Lebensraum Rhön (VNLR) e.V. und Nadja Schneider der Rhön GmbH. Mittlerweile beteiligen sich zehn Betriebe an der Sammlung von Schafwolle, die in Bayern gereinigt, zu Pellets gepresst und anschließend in der Rhön vermarktet wird. So ist die Wolle, deren Verkauf sich kaum noch lohnt und die daher meist zum Abfallprodukt wird, für die Schäferinnen und Schäfer in der Rhön wieder lukrativ geworden.

Biogasanlagen in Gemeinschaft betreiben

Neben den Schafwoll-Pellets belegte auch die Agrokraft GmbH mit Sitz in Bad Neustadt einen ersten Platz. Sie setzt sich für den Betrieb von Gemeinschaftsbiogasanlagen ein. Agrokraft übernimmt dabei die Planung, die Entwicklung und die Vernetzung aller Akteure. Seit einigen Jahren engagiert sich das Unternehmen außerdem gemeinsam mit dem Bund Naturschutz in einem Projekt zum Einsatz von Blühmischungen als Ersatz für Mais. Dabei werden über das Jahr hinweg verschiedene Energiepflanzen kombiniert.

Viel Gemüse auf kleiner Fläche

Im Bereich Gesamtbetriebe überzeugte der Biohof Hartmann aus Oberelsbach die Jury. Sie nutzen die Idee des "Market Gardening", um auf relativ kleiner Fläche mit geringen Investitionen die Familie zu ernähren. Auf rund 2.000 Quadratmetern entstand neben dem Rinderstall ein Gemüseacker, auf dem durch Mehrfachbelegung bis zu 30 Sorten Gemüse angebaut werden können. Obst und Gemüse verkaufen die Hartmanns auch im eigenen Hofladen.