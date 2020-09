"Rhinecleaneup" am Bodensee: Damit soll verhindert werden, dass mehr Müll vom Rhein in die Nordsee geschwemmt wird. Weil der Rhein den Bodensee durchfließt, soll eben auch am Bodenseeufer die Aktion unterstützt werden. Wie Isolde Miller vom Bund Naturschutz mitteilt, stellen die Gemeinden Nonnenhorn und Wasserburg sowie die Stadt Lindau Müllsäcke und Brotzeiten für die Helfer zur Verfügung.

Die freiwilligen Helfergruppen mussten sich im Voraus anmelden, damit die Corona-Abstandsregeln vor Ort eingehalten werden können. Drei Stunden lang sind sie mit Müllsäcken unterwegs und säubern das Ufer in ausgewählten Abschnitten.