Rezession und Stellenabbau in der Metall- und Elektroindustrie

Die Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft (ibw) hat am Dienstag die Sommer-Konjunkturumfrage der niederbayerischen Metall- und Elektro-Industrie veröffentlicht: Diese stecke in tiefer Rezession und es werde ein starker Beschäftigungsrückgang befürchtet, so der Tenor der Mitteilung.

Hoffen auf Erholung im zweiten Halbjahr

Dennoch hoffe man auf eine leichte Erholung im zweiten Halbjahr. Diese werde jedoch nicht ausreichen, um den Einbruch in der ersten Jahreshälfte auszugleichen. Das Jahr 2020 sei für die Metall- und Elektroindustrie in Niederbayern "ein verlorenes Jahr", so Bernhard Wimmer, Regionalvorstand der "bayme vbm" (Bayerische M+E Arbeitgeber) Region Niederbayern. Die befragten Unternehmen würden die aktuelle Lage ähnlich schlecht bewerten, wie während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, so Wimmer weiter.

Corona als "Brandbeschleuniger"

Man gehe nicht davon aus, dass der Beschäftigungsrückgang im kommenden Jahr vorbei sein werde. Dank Kurzarbeit, unternehmenseigenen Maßnahmen und staatlichen Unterstützungsprogrammen seien nicht noch mehr Stellen abgebaut worden. Fast 70 Prozent der niederbayerischen Betriebe rechnen allerdings dennoch mit weiterem Stellenabbau. Die Corona-Krise wirke "wie ein Brandbeschleuniger" in einer schon davor kriselnden Branche. Das Niveau vor der Corona-Krise werde die Branche bestenfalls im Laufe des Jahres 2022 wieder erreichen, schätzt Wimmer. Man habe "einen sehr langen Aufholprozess" vor sich.