Revolutioniert der bayerische Menschenaffe Udo die Evolution?

Zwölf Millionen Jahre: so lange ist es her, dass sich ein Menschenaffe entschloss, aufrecht in die Zukunft zu gehen. Und das in Pforzen, Bayern. Eine kleine paläologische Sensation, die bisherige Vorstellungen von der menschlichen Evolution in Frage stellt - erklärt die Paläoanthropologin Madelaine Böhme:

"Die neue Gattung, die wir gefunden und beschrieben haben - Danuvius Guggenmosi - ist zu unserem Erstaunen ein aufrecht gehender Menschenaffe. Das war nach der Theorie gar nicht möglich, weil der aufrechte Gang ein Merkmal von uns Menschen ist." Madelaine Böhme, Madelaine Böhme, Universität Tübingen

Madelaine Böhme ist so etwas wie die Adoptivmutter unseres kleinen Vorfahren, den die Forscher Udo genannt haben, weil am Tag seiner Entdeckung - dem 17. Mai 2016 - Udo Lindenberg gerade seinen 70. Geburtstag feierte und permanent im Radio lief. Udos Fundort: ein 11,6 Millionen Jahre alter Bachlauf im Ostallgäu. Erst war es nur ein Oberkiefer, der aus der Vergangenheit auftauchte und Anlass für Spekulationen und weitere Grabungen gab. Insgesamt 37 einzelne Überbleibsel von Danuvius alias Udo haben sich im tonreichen Grund erhalten, genug, um nach jahrelanger Auswertung ein ziemlich genaues Bild vom ihm zu rekonstruieren.

Halb Affe, halb Mensch

Danuvius Guggenmosi war etwas mehr als einen Meter groß und 30 Kilo schwer, mit längeren Armen und einem Greiffuß, wie wir das von Affen kennen - zugleich aber mit gestreckten Knien, gerader Hüfte und einer S-förmigen Wirbelsäule, was ihn menschenähnlich macht. Ein Mann des Übergangs, meist auf Bäumen anzutreffen, aber auch auf dem Boden gut unterwegs und damit perfekt an seine damalige Umgebung angepasst.