"Revolutionär": Hackroboter auf Biohof im Kreis Cham vorgestellt

Auf einem Biohof in Kalsing bei Roding im Landkreis Cham ist am Donnerstag der Prototyp eines durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten Hackroboters vorgestellt worden. Das traktorgroße Gefährt namens "GT 12" hackt Unkraut im Feldgemüse-Anbau und macht dadurch Herbizide überflüssig. Da der Roboter selbstständig arbeitet, können durch seinen Einsatz auch Arbeitskräfte in der Landwirtschaft eingespart werden.

Start-Up stellt Prototyp

Präsentiert wurde der Hackroboter auf dem Biohof Simml, wo der Prototyp des Start-Up-Unternehmens "Farming Revolution" aus Ludwigsburg (Baden-Württemberg) seit vier Wochen im Einsatz ist und weiterentwickelt wird. Der Roboter, von dem es erst elf Stück gibt, kennt über 65 Arten und hat zwölf Millionen Bilder von Pflanzen gespeichert. So kann er Kulturpflanzen von Unkraut unterscheiden.

Orientierung über GPS

Mit Hilfe von GPS orientiert sich der Hackroboter auf dem Feld und fährt die Reihen ab, ohne die Nutzpflanzen zu zerstören. Initiiert wurde das Pilotprojekt vom Landkreis Cham zusammen mit dem Maschinenring Cham, beide teilen sich die Mietkosten für den Roboter.

Roboter übernimmt schwere körperliche Arbeit

Bio-Gemüselandwirt Michael Simml ist zufrieden mit der Arbeit des Hackroboters, wie er dem BR sagte: "Er nimmt uns unglaublich viel Arbeit ab". Auf Simmls Hof lernt das Gefährt in den nächsten zwei Jahren dazu, bis er – so der Plan – in wenigen Jahren serienreif ist und an Landwirte verkauft oder verliehen werden kann.

Dass der Roboter die schwere körperliche Arbeit auf dem Feld abnehmen kann, ist für Landwirt Simml besonders attraktiv: "Es wird immer schwieriger, Personal für Arbeiten auf dem Feld zu finden. Gerade bei diesen hohen Temperaturen will keiner raus".

Intelligente Handhacke

Timo Grupp von der Herstellerfirma stellte sein Gerät vor, das zur Demonstration durch Salatreihen auf dem Biohof steuerte. "Mit einfachen Schwenkbewegung der Applikatoren kann das Gerät um die Kulturpflanze herumfahren und die Unkräuter mechanisch und ohne Chemie bearbeiten", sagte Grupp dem BR. "Das ist quasi die gleiche Bewegung wie bei der Handhacke."

Halb so viel Verbrauch wie Haare föhnen

Einsetzbar ist der Roboter für 80 verschiedene Kulturpflanzen, unter anderem für Salat, Zuckerrüben, Mais, Soja oder Kartoffeln. Laut Grupp könnte der Roboter in ein paar Jahren auch beim Düngen oder Bewässern eingesetzt werden. Der Roboter fährt vollelektrisch und verbraucht durchschnittlich 1,5 Kilowatt. "Das ist in etwa so viel, wie man zum Haare föhnen braucht", erklärte Grupp.

Landrat zuversichtlich: "revolutionäre Entwicklung"

Landrat Franz Löffler bezeichnete den Roboter bei der Vorstellung als "revolutionäre Entwicklung" für die Landwirtschaft, die der Landkreis "maximal" unterstütze. Löffler zeigte sich zuversichtlich, dass der Hackroboter die Handhacke künftig zu 100 Prozent ersetzen werde. Der Landkreis Cham engagiert sich seit einigen Jahren für den regionalen Gemüseanbau, für Direktvermarktung und Selbstversorgung.