vor 11 Minuten

Rettungswagenfahrer wird von Laserpointer geblendet

Gefährliche Aktion: In der Nähe des Klosters Speinshart in der Oberpfalz ist am Freitagabend der Fahrer eines Rettungswagens mit einem Laserpointer geblendet worden. Das Opfer wurde leicht an den Augen verletzt, der Täter ist bislang unbekannt.