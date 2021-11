Rettungswagen-Not wegen Corona: Bamberg muss an die Reserve

Wegen der Corona-Pandemie gehen bei der Integrierten Leitstelle (ILS) in Bamberg aktuell Anrufe in nie gekanntem Ausmaß ein. Die Anfragen nach Rettungswagen sind extrem hoch, erklärt Christine Feldbauer, Geschäftsführerin des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF), im BR-Gespräch.

Bamberg: So viele Corona-Einsätze für Krankenwagen wie nie

"So einen Zustand haben wir bisher noch nie gehabt", sagt Feldbauer. Um die Notrufe zu bewältigen, müssen die Rettungsdienste beispielsweise immer wieder auf ehrenamtliche Kräfte und Reservefahrzeuge zurückgreifen. Die Belastung für den Rettungsdienst sei deutlich höher als im vergangenen Winter. Am Dienstag seien in Bamberg so viele Krankenwagen wegen Corona-Patienten im Einsatz gewesen wie nie zuvor.

Durch die Vor- und Nachbereitung – jeder Krankenwagen muss beispielsweise nach Transport eines Corona-Patienten desinfiziert werden – würden die Corona-Transporte besonders viel Zeit in Anspruch nehmen. Der massive Anstieg sei seit dreieinhalb Wochen wahrzunehmen.

"Wir haben Angst davor, dass die Situation sich noch weiter verschlechtert." Christine Feldbauer, ZRF-Geschäftsführerin

Steigende Inzidenzen wirken sich verzögert aus

Bei steigenden Inzidenzwerten würde die Belastung für Rettungsdienst und in Krankenhäusern immer erst mit einem zeitlichen Verzug ansteigen. Solange die Sieben-Tage-Inzidenzen weiter nach oben gehen würden, sei es also auch wahrscheinlich, dass die Erkrankungen und Krankentransporte von Corona-Patienten zunehmen würden. Das Personal sei aktuell bereits an der Belastungsgrenze. Bei noch mehr Erkrankungen und Fällen sei auch die Wahrscheinlichkeit von Ansteckungen des Personals größer.

Ehrenamt hält Rettungsbetrieb am Laufen

Wie ernst die Lage für den Rettungsdienst ist, zeigte sich an besagtem Dienstag: Ohne ehrenamtliche Rettungskräfte und eine Sondereinheit hätten am Nachmittag einige Patienten nicht oder nur mit sehr großer Verzögerung transportiert werden können, erklärt Karlheinz Utzmann, Leiter des Rettungsdienstes des BRK Kreisverbands Bamberg, im BR-Gespräch. Am Nachmittag mussten die Einsatzkräfte so viele Fahrten bewältigen wie sonst in einer ganzen Schicht.