Rettungswagen angefahren: Drei Schwerverletzte im Ostallgäu

Der Autofahrer aus Thüringen ist am Dienstagnachmittag mit seiner Familie von Zell nach Pfronten unterwegs, als er an die Kreuzung kommt, wo sich der Unfall ereignet. Von links nähert sich ein Rettungswagen im Einsatz, an Bord ist neben der Besatzung und dem Patienten auch eine Auszubildende. Der Rettungswagen hat eigentlich Vorfahrt, doch der 70-jährige Autofahrer schneidet ihm den Weg ab.

Fahrerin schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge gegen die Leitplanke geschleudert, die Fahrerseite des Rettungswagens erwischt es besonders. Am Steuer sitzt eine 42-Jährige Sanitäterin, sie erleidet durch den Unfall schwere Verletzungen. Die Besatzung im Inneren wird herumgeschleudert, ein Sanitäter wird ebenfalls verletzt. Dem Patient passiert nichts weiter.

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei

Insgesamt sieben Personen werden durch den Unfall verletzt, drei davon schwer. Die Leitstelle schickt deshalb gleich drei Rettungshubschrauber und ein Großaufgebot von Feuerwehr und Notärzten. Laut Polizei wurden beide Fahrzeuge vollständig zerstört, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Ungeklärt ist nach wie vor, warum der 70-Jährige Autofahrer die Vorfahrt missachtete. Deshalb ermittelt nun die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.