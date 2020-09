Rettungsleitstelle in Nürnberg nach zehn Jahren schon zu klein

Die Integrierte Rettungsleitstelle ist für rund 1,2 Millionen Menschen im Großraum Nürnberg, Fürth und Erlangen zuständig. Die Zahl der Einwohner steige schneller als vorhergesehen. Außerdem wählten immer mehr Menschen den Notruf, weil sich die ambulante Versorgung vor allem in den Landkreisen verändert habe und es immer weniger Hausärzte gebe, sagte Leitstellen-Leiter Marc Gistrichovsky dem Bayerischen Rundfunk.

Leitstelle an der Grenze der Kapazität

Aus diesen Gründen sei die Zahl der Einsätze in den vergangenen Jahre gestiegen. Die bestehende Leitstelle sei damit an der Grenze der Kapazität angelangt. Vor zehn Jahren waren die Leitstellen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zusammengelegt worden. Seitdem ist die gemeinsame Leitstelle, die in der Feuerwache am Nürnberger Hafen untergebracht ist, unter der europaweit einheitlichen Notrufnummer 112 zu erreichen.

1.500 Anrufe pro Tag

Rund 1.500 Anrufe gehen im Durchschnitt pro Tag ein. Die Zeiten, bis die Retter am Unglücksort sind, hätten sich im Vergleich zu früher verbessert, so Gistrichovsky. Dabei helfe auch moderne Ortungstechnik, die beispielsweise auf GPS-Daten von Anrufern zurückgreifen könne. Vorgabe ist, dass der Rettungsdienst maximal zwölf Minuten nach der Alarmierung vor Ort ist. Bei der Feuerwehr dürfen zwischen dem Eingang des Notrufs und dem Eintreffen am Unglücksort maximal zehn Minuten vergehen.

Eine der größten Leitstellen Deutschlands

Die Integrierte Rettungsleitstelle in Nürnberg ist mit 105 Planstellen eine der größten in Deutschland. Wenn die neue Leitstelle, die im Norden der Stadt gebaut werden soll, fertig ist, wird die bisherige Leitstelle als Reserve erhalten bleiben. Sie soll zudem für Schulungen genutzt werden.