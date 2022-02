Rettungshund in Not: Tier beißt in Giftköder

Ein Rettungshund hat bei einer Übung im Landkreis Lichtenfels in einen Giftköder gebissen und ist gerettet worden. In Burgkunstadt hatte ein Unbekannter offenbar Wurststücke ausgelegt, in denen blaue Kügelchen versteckt waren, teilte die Polizei mit.

Nach Fall in Burgkunstadt: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Bei der Übung der Rettungshundestaffel schnappte den Angaben zufolge ein Springer-Spaniel nach der vergifteten Wurst. Sein Besitzer habe die Gefahr aber schnell bemerkt und einen Tierarzt gerufen. Nun ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Täter.

Die Polizei Lichtenfels warnt Hundebesitzer, besonders rund um die Straßen "Vogtei" und "Lend" in Burgkunstadt, auf ihre Tiere achtzugeben. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Herkunft der Giftköder machen können – diese mögen sich bitte telefonisch melden.