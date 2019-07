Rettungshilfen am Aschaffenburger Mainufer fehlen

Aschaffenburger Stadträte haben sich gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg am Mainufer umgesehen. "Unser erster Antrag zu Rettungshilfen am Mainufer stammt aus dem Jahr 2016. Jetzt haben wir unsere Forderung wiederholt und freuen uns sehr über die Unterstützung durch die SPD. Die Stadt hat bisher mit der Begründung abgelehnt, die Rettungshilfen würden ohnehin Vandalismus zum Opfer fallen!", so UBV-Stadtrat Willi Hart im BR-Gespräch.

Laut Fehlner besteht Handlungsbedarf

"Es darf nicht bei der Begründung bleiben, dass bisher nichts passiert sei!", so die SPD-Stadträtin und Landtagsabgeordnete Martina Fehlner. "Es geht um die Sicherheit des Mainufers, das stark frequentiert ist, gerade am Wochenende. Nicht nur von Gästen der Kreuzfahrt- und Ausflugsschiffe, auch von Fußgängern, Radfahrern, Familien mit kleinen Kindern. Ich glaube, wir müssen nicht darauf warten, dass etwas passiert – dann steht die Stadt am Pranger: Warum habt Ihr denn nichts gemacht?" Die SPD-Fraktion im Aschaffenburger Stadtrat hatte ebenfalls einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Wasserschutzpolizei für Rettungsringe

Thomas Daniel, der Leiter der Wasserschutzpolizei in Aschaffenburg, unterstützt die Forderung der beiden Stadtratsfraktionen. In Miltenberg und an Schleusenübergängen am Untermain seien Rettungshilfen angebracht. Daniel sagte auf BR-Nachfrage: "Die Kaimauer im Aschaffenburger Floßhafen ist zwei bis drei Meter hoch. Wenn da jemand reinfällt, kommt er so schnell nicht wieder raus. Passanten könnten in so einem Fall den Rettungsring ins Wasser werfen und den Betroffenen bis zur nächsten Leiter ziehen." Daniel betont, dass man nicht das Mainufer flächendeckend mit Rettungsringen ausstatten könne. Doch auf dem stark frequentierten innerstädtischen Bereich sollten aus seiner Sicht Rettungsmittel vorhanden sein.

Stadtrat Willi Hart (UBV) ist zuversichtlich, dass der Planungs- und Verkehrssenat dem Antrag zustimmen wird: "Ich möchte den Stadtrat sehen, der für die Sicherheit der Bürger einen ablehnenden Bescheid gibt. Wir sprechen von einer Summe von maximal 9.000 Euro!"