Rettungsgasse auf A70 blockiert: Feuerwehr verspätet am Unfall

Die Feuerwehr Schonungen hatte nach einem Verkehrsunfall auf der A70 zwischen Schonungen und Gochsheim große Probleme, zum Unglücksort zu kommen. "Wir mussten uns den Weg zur Unfallstelle frei hornen", schreibt die Freiwillige Feuerwehr Schonungen im Einsatzbericht.

Rettungsgasse durch andere Fahrzeuge blockiert

Als die Einsatzkräfte bei Schonungen auf die Autobahn auffuhren, hatte sich schon ein Rückstau über mehrere Kilometern gebildet. Kleinere Fahrzeuge mit Blaulicht konnten sich zwar einen Weg zur Unfallstelle bahnen. Doch für die größeren Feuerwehr-Fahrzeuge war kein Durchkommen. Sie mussten das laute Martinshorn einschalten und sich so die Rettungsgasse erzwingen.

Gute Nachricht: Keine Personen bei Unfall eingeklemmt

Nach einem Kilometer Rettungsgasse "im Kriechgang" kamen die Feuerwehr-Leute am Unfallort an. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand im Fahrzeug eingeklemmt, so dass das späte Eintreffen keine Auswirkungen hatte. Die beiden verletzten Personen konnten sofort dem Rettungsdienst übergeben werden. Die Feuerwehr übernahm schließlich die Absicherung der Unfallstelle.

