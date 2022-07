Rettungseinsatz: Mann bei Grabungsarbeiten verschüttet

Bei einem schweren Arbeitsunfall ist am Dienstagabend ein 55 Jahre alter Mann in der Nähe von Waldmünchen im Landkreis Cham lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, wurde der Mann auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen bis zu den Schultern verschüttet, nachdem er eine Grube ausgehoben hat.

Bekannter hatte Unglück beobachtet

Als der 55-Jährige gegen 19.30 Uhr noch mit Feinarbeiten in rund 2,5 Metern Tiefe beschäftigt war, stürzte eine Seitenwand der Grube ein - Erde und Kies begruben ihn. Ein Bekannter, der den Unfall beobachtet hatte, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die Feuerwehr brauchte eine Stunde, bis sie den 55-Jährigen befreien konnte.

Er wurde anschließend mit einem Hubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus geflogen, dort befindet er sich auf der Intensivstation.

Gesundheitszustand weiterhin kritisch

Sein Zustand sei zwar stabil, aber weiterhin kritisch, so ein Polizeisprecher. Ein Fremdverschulden liege nicht vor, der Mann war zum Zeitpunkt des Unglücks allein in der Grube.