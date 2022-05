Rettungseinsatz: Kind wird in Hof von Lastwagen angefahren

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ist am Mittwochmorgen in Hof ein elf Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Lastwagenfahrer gegen 7.30 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße unterwegs und bog nach links in die Kulmbacher Straße ab. Dabei übersah er den Jungen, der dort mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radüberweg überquerte.

Fahrlässige Körperverletzung: Lastwagen erfasst Jungen frontal

Der Lastwagen erfasste das Fahrrad des Jungen frontal und der Elfjährige geriet teilweise unter das Fahrzeug. Obwohl der Junge keinen Fahrradhalm trug, erlitt er nur leichte Prellungen und Schürfwunden. Weil von schlimmeren Verletzungen ausgegangen werden musste, schickte die Rettungsleitstelle einen Rettungshubschrauber zum Unfallort.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lastwagenfahrer bei Grün in die Kreuzung ein und wollte noch kurz vor dem anrollenden Gegenverkehr in die Kulmbacher Straße abbiegen. Dabei übersah er aber wohl ein gelbes Blinklicht, dass ihm anzeigte, dass inzwischen auch die Ampel für den Radfahrer grünes Licht zeigte, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage des BR.

Die Kulmbacher Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Lastwagenfahrer.