Rettungseinsatz am Watzmann: Bergwacht fliegt zwei Münchner aus

Einsatzkräfte der Bergwacht Ramsau im Landkreis Berchtesgadener Land und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers haben Montagabend zwei Münchner vom verschneiten Watzmann-Hocheck gerettet. Die beiden 30 Jahre alten Männer hatten sich am Rückweg wegen des Neuschnees verstiegen.

In absturzgefährliches Gelände verirrt

Bei schlechter Sicht und Schneegestöber saßen sie schließlich abseits des Steigs in rund 2.000 Meter Höhe in absturzgefährlichem Gelände an einer Felswand oberhalb der sogenannten Watzmanngrube fest. Gegen 17 Uhr setzten die Bergsteiger einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte entdeckten die beiden Münchner vom Rettungs-Helikopter "Christoph 14" aus, der zwei Bergwachtmänner an der Einsatzstelle absetzte.

Trockene Kleidung und Aufwärmen im Watzmannhaus

Die Münchner, die unverletzt waren, wurden am Rettungstau zum Watzmannhaus ausgeflogen. Sie bekamen trockene Kleidung und konnten sich aufwärmen. Die beiden Männer hatten sich bei Stürzen leicht an den Händen verletzt. Sie wollten die Nacht im Watzmannhaus verbringen und heute selber ins Tal gehen.